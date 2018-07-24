НБУ упростит регистрацию сделок на межбанковском рынке

Банки получат возможность заключать сделки на межбанке в любое время, а не только во время работы системы ВалКли, как сейчас.

Национальный банк Украины смягчит с 1 августа требования к банкам относительно подтверждения и регистрации сделок, которые они заключают на межбанковском рынке.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, будет отменена норма об обязательном подтверждении банками всех сделок по купле-продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины средствами Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (ВалКли).

В дальнейшем для подтверждения собственных сделок банки смогут использовать как ВалКли (в добровольном порядке), так и любые другие средства, приемлемые для сторон сделки (например, SWIFT). Одновременно банки получат возможность заключать сделки на межбанке в любое время, а не только во время работы ВалКли, как сейчас.

Также Национальный банк отменяет требования, которые обязывали банки регистрировать сделки по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины средствами системы КредИнфо, в дальнейшем такая регистрация не будет осуществляться вообще.

Ранее информация, полученная через ВалКли и КредИнфо, использовалась Национальным банком для мониторинга ситуации на межбанковских рынках. В дальнейшем соответствующие данные Национальный банк будет получать через каналы обмена информацией от торгово-информационных Bloomberg и Reuters, а также из имеющейся статистической отчетности банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планировал перейти от активного использования систем регистрации валютных сделок "ВалКли" и предоставления информации по сделкам на межбанковском кредитном рынке "КредИнфо" к работе через торгово-информационные системы "Блумберг" и "Рейтер" с 2016 года.