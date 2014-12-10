Нацбанк в ноябре увеличил объем рефинансирования банков в 2,7 раза

Национальный банк Украины в ноябре 2014 года по сравнению с октябрем увеличил объем рефинансирования банков в 2,7 раза - до 27,2 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, с начала года объем рефинансирования банков Национальным банком Украины составил 179,4 млрд грн.

С целью абсорбирования ликвидности Нацбанк проводил операции по мобилизации средств, их объем в ноябре составил 133 млрд грн (с начала года – 1,317 трлн грн). Подавляющее их большинство приходится на операции овернайт.

Средневзвешенная процентная ставка по операциям мобилизации средств в ноябре составила 8,18% годовых (за январь-ноябрь – 5,36%).

Объем корсчетов банков в Нацбанке в ноябре снизился на 9% (с начала года – на 23,9%) – до 25,1 млрд грн. Объем обязательных резервов в ноябре составил 38,0 млрд грн, в том числе на отдельный счет в Нацбанке перечислено 0,3 млрд грн.

Стоимость ресурсов на межбанковском кредитном рынке в национальной валюте повысилась до 16,50% годовых с 14,43% в октябре.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в октябре 2014 года увеличил объем рефинансирования банков в 2,6 раза по сравнению с сентябрем - до 10,1 млрд грн.