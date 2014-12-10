Россия из-за снижения цен на нефть будет пересматривать бюджет-2015

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил о возможности пересмотра бюджетa России на 2015 год из-за снижения цен на нефть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал в интервью российским телеканалам.

«Если говорить о сценарии будущего года, действительно в настоящий момент у нас заложены одни сценарные условия. Не скрою, эти условия могут измениться, наблюдаем за тем, как развиваются события на нефтяном рынке. Если в прошлом году цена на нефть была 110-115 долларов за тонну, то сейчас эта цена составляет 65-70 долларов. То есть, цена по сути изменилась в 2 раза. Это привело, конечно, к целому ряду существенных последствий, прежде всего, связанных с курсом рубля. Поэтому если будут меняться существенно экономические условия, нам придется пересматривать и сценарные условия и, в конечном счете, принимать решение по бюджету. Но пока мы этого не делаем», - сказал он.

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Медведев также признал, что в российской экономике по результатам 2014 года наметился «целый ряд негативных тенденций». В частности, он отметил рост инфляции, рост цен. При этом он подчеркнул, что уровень инфляции в России по итогам 2014 года составит свыше 9%.

«По всей вероятности, инфляция в этом году составит более 9%, хотя мы ориентировались на другие показатели», - сказал он.

В то же время, Медведев считает, что российское правительство в 2014 году «сумело обеспечить тот результат, к которому стремились». По его словам, этот результат заключается в том, чтобы в России была сбалансированная бюджетная система, что правительству далось «нелегкой ценой». «Нам пришлось отказаться от целого ряда программ, пойти на определенные жертвы», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) во вторник, 9 декабря, снизилась на 2,27% - до 62,33 доллара за баррель с 63,78 доллара в предыдущий торговый день.

За последние пять месяцев цена на нефть снизилась почти на 40 долларов за баррель.

В ноябре средняя цена «корзины» составляла 75,5 доллара за баррель, в октябре - 84,65 долл., в сентябре - 96,2 долл., в августе - 101,03 долл., в июле - 105,55 долл., в июне - 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле - 104,12 долл., в марте - 104,04 долл., в феврале - 105,27 долл., в январе - 104,66 долл.

В 2013 году средняя цена «корзины» составляла 105,57 доллара за баррель, в 2012 году - 109,74 доллара, в 2011 году - 107,46 доллара, в 2010 году - 77,45 доллара за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель.