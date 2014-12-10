Кабмин хочет в 2015 году провести капитализацию госбанков

Кабинет министров Украины в рамках реализации новой экономической политики намерен в 2015 году продолжить процесс капитализации государственных банков и существенно уменьшить оборот теневой наличности, говорится в программе работы правительства, опубликованной на веб-портале Кабмина.

«В 2015 году запланирована капитализация государственных банков, уменьшение оборота теневой наличности, - говорится в программе. – В первом квартале 2015 года Национальный банк совместно с Государственной фискальной службой должен принять соответствующие нормативные акты».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Кабинет министров Украины утвердил программу своей деятельности на 2015-2016 годы, основная цель которой – максимально приблизить Украину к членству в ЕС. Программа предусматривает реформу сферы обороны и безопасности, судебную реформу, налоговую реформу, изменение подходов к управлению государственным имуществом, а также ряд новаций в социальной сфере в части монетизации и адресности льгот.

Общие потребности украинской банковской системы в докапитализации по результатам проведенного стресс-тестирования составляют 66 млрд грн.

Стресс-тестирование 15-ти крупнейших банков выявило необходимость докапитализации девяти из них на 56 млрд грн. Как сообщил первый замглавы НБУ Александр Писарук, в том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн, банкам с иностранным капиталом – 20,5 млрд грн.