Банк России опустил официальный курс рубля до новой рекордной отметки
Банк России установил на 11 декабря официальный курс доллара на уровне 54,2758 рубля, что на 6,42 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 31,8 копейки до 67,1989 рубля, сообщает ТАСС.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 17,84 копейки до 60,0912 рубля.
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Напомним, вчера Банк России понизил официальный курс рубля до рекордной отметки в 54,21 за доллар.
Российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.
Обвал на рынке нефти усилился из-за решения ОПЕК не снижать добычу. Соответственно, продолжается и обвал рубля.