Банк России опустил официальный курс рубля до новой рекордной отметки

Официальный курс евро повышен на 31,8 копейки до 67,1989 рубля, сообщает ТАСС.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 17,84 копейки до 60,0912 рубля.

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Напомним, вчера Банк России понизил официальный курс рубля до рекордной отметки в 54,21 за доллар.

Российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.

Обвал на рынке нефти усилился из-за решения ОПЕК не снижать добычу. Соответственно, продолжается и обвал рубля.