Доллар на межбанке вырос уже до 16 гривень

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины в среду, 10 декабря, к 13:18 понизились до 15,70/16,00 против 15,65/15,98 на закрытии торгов во вторник. Несколько позже гривня укрепилась выше уровня в 16 за доллар (снова до 15,98 грн за долл.).

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро к 13:18 составили 19,43/19,80.

По отношению к российскому рублю котировки гривни установились на значениях 0,28/0,29.

Читайте такжеЗа нарушение правил обмена валюты у финучреждений будут отбирать лицензииКак сообщал УНИАН, НБУ вчера понизил официальный курс гривни к доллару еще на 5 копеек.

Национальный банк Украины 9 декабря с 14:00 установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1557.7517 грн (с 14.00 8 декабря – 1552.5710);

100 евро – 1909.4920 (с 14.00 8 декабря – 1919.2883);

10 российских рублей – 2.9222 (с 14.00 8 декабря – 2.9234).