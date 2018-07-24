Розничная торговля в Украине за первое полугодие выросла на 6%

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской, Полтавской, Донецкой и Закарпатской областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2018 года вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) – до 428,999 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-июнь 2017 года оборот розничной торговли составил 362,6 миллиарда гривень. Этот показатель на 15,5% меньше по сравнению с данными за 2018 год.

В ведомстве объяснили УНИАН, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как в 2018 году учтен индекс цен, также прошлый период может уточняться по данным квартального отчета.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской (на 24% - до 3,695 миллиарда гривень), Полтавской (на 10,4% - до 14 миллиардов гривень), Донецкой (на 10,3% - до 12,74 миллиарда гривень) и Закарпатской (на 10,2% - до 10,14 миллиарда гривень) областях.

Самый маленький рост розничного товарооборота в январе-июне 2018 года был зафиксирован в Черновицкой и Харьковской областях (на 0,7% - до 6,63 миллиарда гривень и на 2,1% - до 34 миллиардов гривень соответственно). При этом снижение не зафиксировано ни в одной области.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июне 2018 года составил 308,463 миллиарда гривень, что на 5,7 % больше показателя за январь-май 2017 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.