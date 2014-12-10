НБУ сегодня продавал банкам доллары по 15,62 грн

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,6225 грн за 1 доллар», - говорится в сообщении.

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По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 12,7 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,6150 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 9 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,5777 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл.