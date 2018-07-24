НБУ пожаловался полиции на компанию, которая незаконно привлекает депозиты и выдает кредиты

Нацбанк просит правоохранительные органы расследовать деятельность компании Royal Standard.

Национальный банк Украины обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать деятельность компании Royal Standard, которая, не имея лицензии ни одного из регуляторов финансового рынка, занимается незаконным привлечением депозитов и выдачей кредитов.

Об этом говорится в сообщении на странице НБУ в сети Facebook.

НБУ отметил, что компания Royal Standard (ООО «Роялстендард»), которая предлагает разместить у себя "депозиты" на нерыночных условиях - под 24-33% годовых в гривне и 18-22% годовых в долларах вообще не имеет статуса финансового учреждения.

«Как нам стало известно, доверчивым вкладчикам в этой компании обещают проценты, которые гораздо выше банковских. Деньги предлагают вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре», - говорится в сообщении.

В качестве гарантии такого «депозита» с вкладчиком заключается договор залога прав на движимое или недвижимое имущество, по которому вкладчику передается залог на имущество стоимостью «вдвое» больше стоимости депозита.

«Просим граждан тщательно и внимательно относиться к любым организациям, которые предлагают разместить у себя вклады населения, и которые готовы кредитовать. Нужно проверять их официальную регистрацию, лицензии и условия предлагаемых сделок», - говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что предоставление услуг по кредитованию и привлечению вкладов в Украине подлежит обязательному лицензированию.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Национальный банк признал неплатежеспособным банк «Михайловский», который привлекал депозиты клиентов ставками выше рыночных, однако оформлял их на финансовые компании, которые не попадали под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.