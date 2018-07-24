В Украине задерживают пенсии - «Укрпошта» назвала причины

Согласно сообщению, задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» подтвердил, что по состоянию на 24 июля в Украине существуют технические задержки с выплатой пенсий.

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Об этом сообщается на сайте предприятия.

Согласно сообщению, задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины.

«Укрпочта» работает в штатном режиме. Выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме. «Укрпошта» будет своевременно уведомлять клиентов о возобновлении финансирования и изменении в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля», — говорится в сообщении.

«Заверяем наших клиентов, что «Укрпошта» делает все возможное для обеспечения скорейшей выплаты пенсий», — резюмировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.