Евро снова перешагнул отметку в 31 гривню

Официальный курс НБУ на 25 июля: 100 USD – 2658.3191 грн; 100 EUR – 3111.8283 грн; 10 RUR – 4.2247 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2658.3191 (24 июля – 2644.9683)

100 EUR – 3111.8283 (24 июля – 3098.8449)

10 RUR – 4.2247 (24 июля – 4.1854)

Во вторник, 24 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,57/26,59 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, к закрытию торгов котировки гривни к доллару укрепилась с открытия на 1 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,09/31,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5832 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 152 сделки на сумму 537,34 млн долл.