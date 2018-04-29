Бюджет и налоги: что и как готовят для украинцев

Премьер-министр Арсений Яценюк презентовал программу действий правительства на 2015-2016 годы. Главная цель – масштабное реформирование страны согласно европейским стандартам, что коснется всех сфер жизнедеятельности. Изменения ожидаются как в налоговой, бюджетной политике, так и в социальной. В частности, Яценюк заявил о курсе на повышение тарифов для населения на все виды энергоресурсов до экономически обоснованного уровня, о переходе на монетизацию льгот и адресную помощь малообеспеченным слоям населения, о внедрении страховой медицины, реформе сферы образования и пр. Но это в перспективе, а один из важнейших вопросов на сегодня - принятие государственного бюджета на 2015 год. Он будет сформирован не на старой централизованной основе, а с учетом изменений Налогового и Бюджетного кодексов с акцентом на децентрализацию власти. Поэтому процесс принятия парламентом столь важных для страны документов обещает быть остро дискуссионным. УНИАН обратился к народным депутатам за разъяснением, как сейчас идет диалог Кабмина и парламента относительно формирования бюджета и корректировки Налогового кодекса, а также чего следует ожидать соотечественникам от планов правительства в ближайшее время.

Андрей Павелко, глава бюджетного комитета Верховной Рады, фракция «Блок Петра Порошенко»

Сейчас готовятся изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, а на основании откорректированных документов будет разработан госбюджет. Какие новшества коснутся, в первую очередь, среднего украинца?

Проекты документов еще нам не предоставили. Изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы готовит Кабмин совместно с Министерством финансов. Документы будут нам переданы одновременно с проектом государственного бюджета. Пока мы на руках ничего не имеем.

Как заявляли в правительстве, бюджет должен быть принят до 26 декабря. А вы успеете обсудить разработанные Кабмином налоговые изменения, как и саму роспись государственной казны - это же огромный по объему и очень важный по значимости пакет документов?

Действительно, впервые в очень сжатые сроки будут рассматриваться такие серьезные вопросы. С учетом ситуации, мы понимаем, что от нас будет зависеть принятие этих сверх важных документов, за чем последует формирование областных, городских и прочих бюджетов. Мы осознаем огромную ответственность, и также то, что нам придется работать круглосуточно.

Все прекрасно понимают, что госбюджет будет урезан на фоне ухудшающейся экономической ситуации из-за событий на востоке страны. Секвестр сильно коснется социальной сферы?

Мы настаиваем, чтобы сокращение, в первую очередь, коснулось министерств и ведомств – содержания аппарата. Министерства должны с себя начать урезание, а уж потом переходить к сокращению социальных программ. То есть, мы ставим перед собой задачу – экономия расходов министерств.

А что уготовано для рядовых украинцев?

Как только у нас будет на руках проект бюджета и Налогового кодекса, мы сможем комментировать ситуацию. Пока документы находятся в Минфине.

Возглавляемый вами бюджетный комитет ведет диалог с Минфином по поводу разработок столь значимых для страны документов?

Да. Сегодня перед заседанием комитета с его членами будут встречаться представители Минфина, они ответят на все вопросы депутатов, касающиеся стратегии формирования бюджета на 2015 год.

А вы выдвигаете свои рекомендации?

По регламенту, получив на руки из Министерства финансов документы, мы вносим в них свои правки и предложения, а затем передаем в Минфин. После утверждения Кабмином документ подается на рассмотрение парламентом. То есть, цепочка взаимодействия с Кабмином полностью сохранена.

Народный депутат Оксана Продан(фракция "Блока Петра Порошенко")

В парламент будут поданы 20 первоочередных проектов законов. Важнейшие три — изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также относительно единого социального взноса. О чем идет речь?

На сегодня в профильном комитете Верховной Рады нет проекта изменений в Налоговый кодекс, так что оцениваю предложения только по неофициальной информации. Тот проект, который я видела в субботу, 6 декабря, а значит это - не последняя правительственная редакция, во многом совпадает с нормами проекта №5079, который был провален Радой в сентябре текущего года. То же касается и изменений в сфере социального страхования и в бюджете на 2015 год - официальных текстов законопроектов пока нет.

СМИ уже раскручивают введение 30% налога на расходы. Так ли это?

В той редакции, которую я видела, предусматривается введение налога на расходы, которые превышают доходы. Предусматривается обязательное декларирование всего имущества физическими лицами, а налоговиков наделят правом проводить проверку любого человека на основании пяти поводов и начислять налог на разницу между доходами и расходами (если нет документального подтверждения их источника). В целом правительственный проект налоговой реформы предполагает усиление полномочий сотрудников фискальной службы.

Бюджет ждет секвестр? Какие статьи будут урезаться?

Я не видела правительственного законопроекта, но уверена, что расходная часть бюджета должна быть и будет сокращена. При этом однозначно необходимо начинать с государственных расходов на содержание административного аппарата, отмены не характерных расходов бюджета (например, финансирование медобслуживания работников и пассажиров железнодорожного транспорта, которое в этом году составило более 1 млрд во втором полугодии).

Миссия МВФ прибыла в Украину. Какие Фонд может сделать новые предложения Украине для выхода из нынешней критической ситуации?

На самом деле Фонд никогда не говорит, что делать, а указывает на несоответствие расходов и доходов. Это касается и администрирования, и уровня цен, и регулирования природных монополистов. А уже правительство принимает решение, как именно, каким путем урегулировать тот или иной вопрос, обозначенный Фондом.

Какие прошлые рекомендации Фонда еще не реализованы?

Мы все еще тратим больше, чем зарабатываем; все еще не реформировали пенсионную систему; все еще не обеспечили прозрачность в газотранспортной сфере; коррупционная составляющая все еще является одной из основных в экономике Украины.

Депутаты от коалиции предлагают отменить НДС-счета (закон об электронном администрировании НДС принят в конце июля 2014 года и вступает в силу с 1 января 2015 года). Закон об НДС-счетах был принят с целью открытия отчетности бизнеса, причем крупного, для его контроля. Что произошло?

Во-первых, нормы НДС-счетов принимались как маленькая, не озвученная и не отработанная с экспертами часть в комплексном законе под финансирование армии. Тогда, в проекте, правительство предлагало ввести эти нормы с 1 ноября 2014 года, но после обсуждения в парламенте согласилось на введение с 1 января 2015 года с обязательной доработкой этих норм. Нормы не доработаны, более того, невозможно осла превратить в скакуна - правительственные спецсчета по НДС хуже тех, которые когда-то предлагались Азаровым. Они остановят бизнес, а не откроют отчетность. Уже сегодня, а в действительности с 2008 года, существует электронная база НДС, которую контролирует налоговая, и налоговые «ямы» возможны только при ее «попустительстве». Если заработают нормы спецсчетов, это будет означать, что государство через закон отказалось выполнять взятые ранее на себя обязательства перед инвесторами, и будет отказано в налоговом кредите на сумму 50-70 млрд грн.

Закон о трансфертном ценообразовании, который призван сделать прозрачным бизнес-оборот и снизить отток капитала в офшоры, на деле не работают. Почему?

Он вступил в силу, только сейчас, но принимали его, как и НДС-счета, "через колено", отчетность очень сложная и часто технически невозможная.

Какие налоговые новшества стоит ожидать украинцам?

Самое яркое, наверное, это - налогообложение расходов с введением права проверки физических лиц. При этом богатые люди, согласно правительственному проекту, от этого однозначно застрахованы.

Правда ли, что рассматривается сокращение льгот чернобыльской категории граждан?

Не видела проекта, не знаю.

Что может сейчас помочь Украине выйти из финансового тупика?

Только такое изменение в налоговое законодательство, которое упростит администрирование налогов, ликвидирует коррупцию в налоговой сфере, а также в социальном страховании, обеспечат реальное снижение фискальной нагрузки на доходы физлиц и выведет зарплаты из тени. Эти изменения в комплексе дадут кислород задыхающейся сейчас экономике Украины и обеспечат создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджетов в будущем.

О перечисленных вами жизненно важных налоговых изменениях говорят уже более 20 лет. Почему ничего не делается?

Откровенно, я не понимаю, почему так происходит. Я и в прошлом созыве, и в этом вношу законопроекты, которые упрощают жизнь людям, но они не находят поддержки. Не понимаю, почему упростить жизнь бизнесу – так сложно коррупционерам.

Народный депутат Александр Кирш (фракция партии "Народный фронт")

В парламент будут поданы 20 первоочередных законов. Важнейшие три — изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также законопроект, который касается единого социального взноса. О чем идет речь?

Не имею понятия. Я ни одного из них не видел. Пока обсуждаются чисто кадровые вопросы, разбираются с комитетами, порядком дня. Нам еще не раздавали законопроекты.

Сейчас же еще рассматривается бюджет…

Ничего не рассматривается. Собираются только начать рассматривать. И только когда они внутри все рассмотрят, нам дадут на утверждение. Все делается в кулуарах. От депутатов ничего не зависит.

В Украине находится миссия МВФ. Есть какие-нибудь намеки, что еще может рекомендовать Фонд Украине в виду ухудшения экономической ситуации?

Не знаю. Я – вне процесса, как и все остальные народные депутаты, мы изолированы. Знают только пять-шесть человек – лидеры фракций. Нам говорят «за» или «против», и мы голосуем.

Даже так. Но может быть вы, хоть приблизительно, знаете о будущем урезании в бюджете программ социальной сферы, в том числе в медицине, образовании. СМИ сейчас во всю раскручивают эту информацию.

Никто об этом не говорит. Все говорят только о том, кто в каком комитете, в каком кабинете будет сидеть. Я думал, что Верховная Рада что-то решает. Пока ничего подобного нет. Все заняты своими делами, своими амбициями. Правительство будет сегодня что-то рассматривать. Что именно – никому не известно. Что-то скажут, буду знать.

Елена Быстрицкая (УНИАН)