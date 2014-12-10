Украина просит МВФ расширить программу сотрудничества

Украина предлагает МВФ расширить программу сотрудничества с учетом текущей экономической ситуации и необходимости удовлетворения потребностей страны в финансовой помощи, сказал в ходе брифинга в Кабинете министров министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Мы бы хотели программу (кредитования экономики - УНИАН) расширить, учитывая экономическую ситуацию, сейчас идут подсчеты, работа миссии продолжится до 18 декабря», - сказал министр.

Он сообщил, что миссия МВФ уже провела переговоры с Минэкономразвития, Минфином, Нацбанком. «Проведена общая оценка ситуации … мы обсудили ситуацию», - сказал Абромавичус, отметив, что в переговорах с Минэкономразвития МВФ коснулся вопросов дерегуляции и демонополизации.

«Вопросы по Минэкономразвития были связаны с дерегуляцией – есть целый пакет документов, который совпадает с позицией министерства и правительства, и в целом тут мы двигаемся в одном направлении. Еще один вопрос - реформа управления госпредприятиями. МВФ тут настаивает на том, что в данный момент госпредприятия управляются неэффективно. Также обсудили вопросы Антимонопольного комитета и демонополизации отраслей», - сказал министр.

Абромавичус не назвал конкретной суммы, которую Украина хотела бы получить по линии МВФ, и отметил, что на текущий момент пока рано называть какие-то конкретные показатели. «Сегодня была опубликована цифра в 15 млрд долл. (финансовой потребности Украины на 2015 год - УНИАН). Но с учетом того, что переговоры еще ведутся, пока рано обозначать какие-то конкретные цифры, – сказал Абромавичус. - Украина в этом году получила 8,2 млрд долл. финансовой помощи и выплатила 10,7 млрд долл. долговых платежей, не включая выплат «Нафтогаза».

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Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на оценку МВФ сообщило о том, что Украине для предотвращения финансового коллапса в 2015 году потребуется порядка 15 млрд долл. дополнительной финансовой помощи. Средства могут быть частично выделены по линии МВФ, а частично – путем привлечения кредитов и грантов правительств западных стран.

В сентябре в МВФ оценивали потребности Украины во внешнем финансировании в 2015 году на уровне 19 млрд долл. при условии продолжения войны на востоке и отсутствия преобразований в банковском секторе и реальном секторе экономики.

С 9 декабря в Киев по приглашению правительства приехала миссия МВФ для продолжения переговоров по выполнению программы сотрудничества и обсуждению возможностей получения Украиной третьего и четвертого программных траншей общим объемом порядка 2,7 млрд долл. Транш будет выделен по решению Совета директоров Фонда, заседание которого состоится в конце декабря – начале января 2015 года.

Украина одобрила программу сотрудничества с МВФ в апреле, общий объем кредитования составляет 17 млрд долл., из которых Украина получила 4,6 млрд долл.