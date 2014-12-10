Нацбанк продолжает ослаблять официальный курс гривни
15:03, 10 декабря 2014Финансы
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Курс украинской национальной валюты продолжает падать.
Нацбанк снизил официальный курс еще на 7 копеек / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 10 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1564.6999 (с 14.00 9 декабря – 1557.7517);
100 евро – 1935.3773 (с 14.00 9 декабря – 1909.4920);
10 российских рублей – 2.8863 (с 14.00 9 декабря – 2.9222).
Читайте такжеДоллар на межбанке вырос уже до 16 гривеньКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 10 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,6225 грн/долл.
Общий объем заявок субъектов рынка составил 12,7 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,6150 грн/долл.
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