Нацбанк продолжает ослаблять официальный курс гривни

Курс украинской национальной валюты продолжает падать.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 10 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1564.6999 (с 14.00 9 декабря – 1557.7517); 100 евро – 1935.3773 (с 14.00 9 декабря – 1909.4920); 10 российских рублей – 2.8863 (с 14.00 9 декабря – 2.9222). Читайте такжеДоллар на межбанке вырос уже до 16 гривеньКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 10 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,6225 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 12,7 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,6150 грн/долл.

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