Министр экономики обещает проект бюджета до 20 декабря
По предложению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, бюджет должен быть рассчитан на основе нового Налогового кодекса, утверждение которого также ожидается до конца декабря текущего года
Проект государственного бюджета Украины на 2015 год будет представлен до 20 декабря, и тогда же будут представлены прогнозные макропоказатели развития страны, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.
«Бюджет должен быть до 20 декабря, прогнозы будут вместе с бюджетом. Как только цифры будут готовы, мы сразу их представим», - сказал министр.
Ранее министр финансов Наталья Яресько также отмечала, что проект бюджета на 2015 год должен быть подан в парламент не позднее 20 декабря.
В то же время, по предложению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, бюджет должен быть рассчитан на основе нового Налогового кодекса, утверждение которого также ожидается до конца декабря текущего года.
Правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета на 2015 год: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%, при этом Минфин предлагает придерживаться более пессимистичного сценария, чтобы не иметь потом проблем с бюджетным дефицитом и долгами.