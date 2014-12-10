Министр экономики обещает проект бюджета до 20 декабря

Проект государственного бюджета Украины на 2015 год будет представлен до 20 декабря, и тогда же будут представлены прогнозные макропоказатели развития страны, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Бюджет должен быть до 20 декабря, прогнозы будут вместе с бюджетом. Как только цифры будут готовы, мы сразу их представим», - сказал министр.

Ранее министр финансов Наталья Яресько также отмечала, что проект бюджета на 2015 год должен быть подан в парламент не позднее 20 декабря.

В то же время, по предложению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, бюджет должен быть рассчитан на основе нового Налогового кодекса, утверждение которого также ожидается до конца декабря текущего года.

Правительство обсуждает с Международным валютным фондом два сценария для госбюджета на 2015 год: падение ВВП на 4,5% при инфляции 13,4% и падение ВВП на 2,4% при инфляции 11,5%, при этом Минфин предлагает придерживаться более пессимистичного сценария, чтобы не иметь потом проблем с бюджетным дефицитом и долгами.