Задержки пенсий в Украине: Гройсман поручил найти виновных

Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководства Пенсионного фонда по ситуации с задержками выплат пенсий.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах, по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

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Об этом говорится в сообщении на правительственном портале со ссылкой на слова премьер-министра во время правительственного совещания с руководством Пенсионного фонда, Государственного казначейства, Министерства финансов и Министерства социальной политики.

По словам Гройсмана, задержки, возникшие с выплатой пенсий в июле - это персональная ответственность руководства Пенсионного фонда Украины, и до конца недели надо урегулировать ситуацию.

«Я обеспокоен информацией из регионов о том, что есть задержки по пенсионным выплатам. Персональная ответственность (руководителей ПФУ) своевременно выполнять обязательства перед пенсионерами. К концу недели нужно урегулировать ситуацию. Кроме того, назначаю служебное расследование - и по действиям руководителя ПФУ и в отношении руководителей в регионах. Будут еще хоть раз задержки - не прощу. Создавать людям дополнительные проблемы - недопустимо», - подчеркнул глава правительства.

Он обратил внимание, что государство, со своей стороны, вовремя перечисляет все бюджетные трансферты. «Центральный бюджет задолженности перед ПФУ не имеет. Мы полностью финансируем. Употребляйте все меры, чтобы ситуация больше не повторилась. Пенсионеры должны получить уважение и защиту», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины объясняет задержки в выплате пенсий в июле кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

Расходы Пенсионного фонда в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39,9%, или на 49,7 млрд грн, и составили 174,3 млрд грн.

В первом полугодии в бюджет фонда поступило 167,9 млрд грн, из которых 95,5 млрд грн составили собственные средства.