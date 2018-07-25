Гривня опустилась к доллару и евро

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,62/26,65 грн/долл.

В среду, 25 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,62/26,65 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, с открытия торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,13/31,17 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4218/0,4223 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,6353 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 372 сделки на сумму 212,46 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,57/26,59 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,09/31,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.