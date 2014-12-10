НБУ во вторник предоставил банкам рефинансирование на 2,5 млрд гривень

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование 13 банкам на 1 день под 17,5% годовых.

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Также регулятор продал депозитные сертификаты на 4,290 млрд грн 14 банкам под 7,5% годовых на один день, на 400 млн грн 2 банкам на 7 дней под 11,0% годовых, на 213 млн грн 3 банкам на 14 дней под 11,5% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем вырос до 6,746 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 24,5%, в т.ч. по кредитам овернайт – 22,6% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 8 декабря предоставил банкам рефинансирование на сумму 1,548 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 5,084 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 6,702 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 24,3%, в т.ч. по кредитам овернайт – 22,7% годовых.