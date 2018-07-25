Кабмин и НБУ хотят искусственно "опустить" гривню до конца года - эксперт

Новак отметил, что сейчас правительство вместе с Нацбанком возобновили искусственную девальвацию гривни: раз есть план достичь 30,1 гривни за доллар - надо его выполнять.

Кандидат экономических наук и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак оценил перспективы колебания курса гривны по отношению к иностранным валютам.

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Об этом сообщает "Главред".

"Весной и вначале лета наблюдался стабильный курс гривни и даже более того - незначительное укрепление. Но это было лишь временное явление. Далее тенденция будет меняться - курс гривни по отношению к доллару начнет падать, что мы уже и наблюдаем сегодня. Это обусловлено тем, что украинское правительство и Нацбанк запланировали дальнейшую девальвацию гривни до конца текущего года, причем искусственную", − сказал он.

По мнению Новака, о грядущей девальвации курса гривны четко было сказано в принятом Радой бюджете на нынешний год.

"Так, среднегодовой курс должен составить 29,3 гривни за доллар, а курс на конец года - 30,1 гривни за доллар. Сейчас, когда перестал действовать фактор получения экспортной выручки от аграриев, правительство вместе с НБУ возобновили искусственную девальвацию гривни: раз есть план достичь 30,1 гривни за доллар - надо его выполнять", − заявил эксперт.

Кроме того, Новак дал собственную оценку возможным темпам девальвации национальной валюты. "До конца лета, пока продолжается активный период отпусков, правительство и НБУ будут ускорять девальвацию гривни, чтобы было менее заметно, меньше шумихи, чтобы меньше людей сетовали по этому поводу. Так что к концу лета курс гривни, скорее всего, обвалиться до уровня 27 гривень за доллар. А дальше - осенью и до конца года - курс будут доводить до запланированных показателей и обесценивать нашу национальную валюту до 30,1 гривень за доллар", − считает эксперт.

Также экономист прокомментировал недавнее повышение курса евро по отношению к гривне.

"Кроме того, сегодня вырос курс евро до 31 гривни за евро. Чтобы прогнозировать, курс гривны по отношению к евро, нужно понимать, что он является отражением курса евро по отношению к доллару на мировом рынке. То есть и в том, и в том соотношении наблюдаются приблизительно те же тенденции", - подытожил он.