Украина и Израиль хотят увеличить товарооборот до $2 миллиардов в год – Кубив

В 2017 году товарооборот между странами составил 772,49 миллиона долларов и увеличился на 14,7% относительно 2016 года.

Украина и Израиль планируют в течение ближайших 5 лет увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов в год с 772,5 миллиона долларов по итогам 2017 года.

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Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Встретился с министром экономики и промышленности Израиля Эли Коэном. Договорились увеличить на протяжении пяти следующих лет товарооборот до 2 миллиардов долларов", – написал он.

По словам министра, страны также намерены развивать кооперацию в сфере инноваций и высоких технологий.

"Призвал израильский бизнес к созданию совместных предприятий в Украине, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью в целом ряде сфер - от АПК до промышленности", - написал он.

Кубив также напомнил, что Украина и Израиль намерены до конца этого года подписать Соглашение о свободной торговле.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Израилем в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,8% - до 387,5 миллиона долларов Украина имеет за указанный период положительное сальдо в торговле в 207,2 миллиона долларов.

В 2017 году товарооборот между странами составил 772,49 миллиона долларов и увеличился на 14,7% относительно 2016 года. Структура экспорта в 2017 году выглядела следующим образом: зерновые культуры - 46,5%; черные металлы - 25,9%; семена и плоды масличных растений - 7,9%; остатки и отходы пищевой промышленности - 4,8%; древесина и изделия из древесины - 1,7%.