"Укрпошта" продлила сроки выплаты пенсий на три дня

В компании уверяют, что средства выплачиваются оперативно в соответствии с их поступлением от Пенсионного фонда.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" продлила срок выплаты пенсий населению на три дня - до 28 июля, сообщается на сайте оператора.

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"Сообщаем, что срок выплаты пенсии продлен на три дня - до 28 июля. Средства выплачиваются оперативно в соответствии с их поступлением от Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.

Также в "Укрпоште" отметили, что оператор продолжает работу в штатном режиме и заверили, что делают все возможное для обеспечения быстрой выплаты пенсий.

Как сообщал УНИАН, в "Укрпоште" подтвердили, что по состоянию на 24 июля в Украине произошли технические задержки с выплатой пенсий из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионный фонд Украины объяснил задержки в выплате пенсий в июле кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

Позднее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах, по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.