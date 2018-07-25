Замминистра финансов Марченко подал в отставку

На данный момент он ожидает решения Кабмина.

Заместитель министра финансов Сергей Марченко подал заявление об уходе в отставку 7 июля.

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Об этом Марченко сообщил агентству УНИАН.

"Заявление я подал ещё 7 июля. Так что жду решения Кабмина", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Сергей Марченко принял решение подать в отставку после принятого Верховной Радой решения уволить главу Минфина Александра Данилюка.

Справка УНИАН. Сергей Марченко был назначен заместителями министра в мае 2016 года, он курировал вопросы фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.