Бывший секретарь Пискуна и организатор съезда ПР в Северодонецке стала главой департамента фискальной службы

Мазурова возглавляет департамент от августа 2014 года, сообщает Украинская правда.

До этого с июня 2012 года она возглавляла налоговую инспекцию Голосеевского района Киева.

Однако известной она стала не поэтому.

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В 2008 году Рубцова начала сотрудничество с Партией регионов: была помощником депутата ПР, организовывала съезд Партии регионов в Северодонецке.

В августе 2008 года Рубцова стала главным редактором рупора Партии регионов газеты "Время регионов".

В феврале 2010 года Рубцова отвечала за прием гостей в пресс-центре Партии регионов во время инаугурации Виктора Януковича, в кампании которого принимала участие.

После этого Елена Понамарчук (по фамилии мужа) пошла на резкое повышение и стала руководителем аппарата и заместителем гендиректора "Укрспецэкспорта".

Эту организацию, которая занималась экспортом-импортом продукции и услуг военного и спецназначения, тогда возглавил Дмитрий Саламатин, друг Януковича, который впоследствии стал министром обороны.

Уволили Понамарчук по распоряжению Азарова 21 ноября 2011 года.

После освобождения и смены фамилии (она вышла замуж за своего коллегу, тоже заместителя Саламатина Георгия Мазурова) Мазурова в июне 2012 года стала начальником налоговой инспекции в Голосеевском районе ГУ Миндоходов в Киеве.

Как сообщает сайт ДФС, 1 декабря в отношении Мазуровой началась люстрацинная проверка, которую она не может пройти, поскольку подпадает под действие запрета, предусмотренной подпунктом 4 пункта 2 статьи 3 закона "Об очищение власти":

"руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры, Службы безопасности, МВД, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе, районах в городе Киеве".