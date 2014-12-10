В Раде предлагают отсрочить введение НДС-счетов до 1 июля

Об этом говорится в решении комитета, текстом которого располагает УНИАН.

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“Комитет решил предложить Кабинету министров Украины в недельный срок внести на рассмотрение Верховной Рады Украины комплексные изменения по усовершенствованию системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, предусмотрев, в частности … введение в действие системы электронного администрирования НДС с учетом проведенного тестирования системы электронного администрирования НДС с 1 июля 2015 года”, - сказано в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что объем махинаций с НДС в 2013 году превысил 70 млрд гривень.