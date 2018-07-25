Президент усилил ответственность за неуплату алиментов

Также законом разрешено одному из родителей, с которым проживает ребенок, самостоятельно, без получения согласия другого, решать вопрос временного выезда ребенка границу на срок до одного месяца.

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документом вносятся изменения в действующее законодательство, предусматривающие защиту прав детей и их надлежащее материальное обеспечение, особенно тех, которые воспитываются в неполных семьях.

Законом предусмотрены особенности воздействия на должников, имеющих задолженность по уплате алиментов на содержание детей с инвалидностью и детей, имеющих определенные тяжелые заболевания, учитывая, что несвоевременная уплата алиментов имеет особо негативные последствия для детей из этой уязвимой категории.

Документом установлен действенный механизм привлечения к юридической ответственности лиц за неуплату алиментов и уклонение в дальнейшем нарушителей от отбывания назначенного взыскания за неуплату алиментов.

Законом устанавливается, что неуплата алиментов на содержание ребенка за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению влечет за собой выполнение общественно полезных работ сроком от 120 до 240 часов.

В частности, неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, и ребенка, который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим или онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или на содержание ребенка, который получил тяжелые травмы, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, которая привела к возникновению задолженности за три месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению влечет за собой выполнение общественно полезных работ сроком от 120 до 240 часов.

Повторное на протяжении года совершение этого правонарушения влечет за собой взыскание в виде выполнения общественно полезных работ сроком от 240 до 360 часов. Уклонение лица от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ влечет за собой административный арест сроком до десяти суток.

Также законом предусмотрены меры, которые будут применяться к родителям или лицам, их заменяющим, в случае уклонения ими от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. В таких случаях предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут за собой наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Кроме того, в законе установлены взыскания за невыполнение решения органа опеки и попечительства по определению способов участия в воспитании ребенка и общения с ним того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка. За такое нарушение полагается штраф от 100 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. За такое же деяние, совершенное повторно в течение года, на лицо может быть наложен штраф от 150 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и применено временное ограничение того из родителей, с кем проживает ребенок, в праве выезда за пределы Украины и ограничение в праве управления транспортным средством до выполнения решения.

За умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины в случае самостоятельного решения вопроса о его временном выезде тем из родителей, с которым ребенок проживает, установлен штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов.

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" парламент принял 3 июля.

Законом устанавливается, что автоматизированная система исполнительного производства обеспечивает автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов в порядке, определенном Министерством юстиции Украины по согласованию с Национальным банком Украины.

Законом определено, что тот из родителей, с которым проживает ребенок, самостоятельно решает вопрос временного выезда за пределы Украины на срок до одного месяца для лечения, обучения, участия ребенка в культурно-научных, спортивных мероприятиях, оздоровления и отдыха за рубежом, в том числе, в составе организованной группы детей и в случае, если ему известно место проживания другого родителя, который не уклоняется и надлежащим образом исполняет родительские обязанности.

В то же время, выезд на срок до одного месяца и более возможен в случае, в частности, наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца, подтвержденной справкой о наличии задолженности по уплате алиментов.

Также законом предусмотрено, что в случае обращения должника относительно перерегистрации или снятия с учета транспортного средства для его продажи органы Министерства внутренних дел обязаны отказать в регистрации и уведомить об этом соответствующий орган исполнительной службы.

В случае открытия или закрытия счета физического лица банк обязан проверить наличие информации о внесении такого лица в Единый реестр должников.

Если он в данном реестре, то банк обязан в день открытия или закрытия счета уведомить об этом указанный в реестре орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя.