В четверг доллар и евро подорожают: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 26 июля: 100 USD – 2662,6878 гривни; 100 EUR – 3112,6820 гривни; 10 RUR – 4,2209 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2662,6878 (25 июля – 2658,3191)

100 EUR – 3112,6820 (25 июля – 3111,8283)

10 RUR – 4,2209 (25 июля – 4,2247)

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Как сообщает УНИАН, 25 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,59/26,62 гривни/доллар.

К закрытию торгов гривня к доллару укрепилась с открытия на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,11/31,13 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6269 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 740 сделок на сумму 512,86 миллиона долларов.