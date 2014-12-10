Кабмин утвердил бизнес-омбудсменом бывшего еврокомиссара Шемету - ЕБРР

Кабинет министров Украины утвердил в должности бизнес-омбудсмена, представляющего интересы деловых кругов Украины и деловых кругов, работающих в Украине, бывшего еврокомиссара по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету.

Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития, текстом которого располагает УНИАН.

«Должность бизнес-омбудсмена является ключевым элементом Инициативы, согласованной в Меморандуме о взаимопонимании между правительством Украины, международными организациями: ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и несколькими украинскими бизнес-ассоциациями, – говорится в сообщении. - На должность бизнес-омбудсмена руководящий орган Инициативы единогласно выдвинул, а Кабинет министров Украины утвердил бывшего комиссара ЕС по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету».

Комментируя свое назначение, Шемета подчеркнул, что своей главной задачей он видит эффективную борьбу с коррупцией. «Я глубоко убежден, что, соглашаясь на эту очень сложную работу, я внесу положительный и практический вклад в улучшение делового климата, борьбу против коррупции и распространение передовой международной практики в Украине», - цитирует Шемету ЕБРР.

Читайте такжеКабмин создал Совет бизнес-омбудсменаВ банке подчеркнули, что институт бизнес-омбудсмена позволит предприятиям подавать претензии по поводу несправедливого обращения и коррупции. «Офис бизнес-омбудсмена будет анализировать такие претензии. В случае, если он придет к выводу, что утверждения о неправомочных действиях обоснованы, он сможет обратиться с требованием о проведении дополнительных расследований соответствующими органами и обеспечить рассмотрение этих жалоб государственными органами, - отметили в ЕБРР. -

Бизнес-омбудсмен будет периодически отчитываться перед общественностью и бизнес-сообществом о достижениях в борьбе с коррупцией».

Ранее в Кабмине не исключали, что должность бизнес-омбудсмена может занять иностранец. Также Кабмин своим решением создал Совет бизнес-омбудсмена, поручил согласовать положение о Совете и обязал Министерство экономического развития и торговли Украины до 20 марта 2015 года подать на рассмотрение Кабмина законопроект о создании учреждения бизнес-омбудсмена. Выполнение поручения, как отмечалось, продиктовано необходимостью снижения уровня коррупции, борьбой с нечестной конкуренцией, а также в связи с реализацией украинской антикоррупционной стратегии, подписанной между Кабинетом министров, ЕБРР и ведущими бизнес-объединениями.

Справка УНИАН. Альгирдас Шемета был министром финансов в правительстве Литвы с 1997 по 1999 год и в 2008-2009 гг. Занимая эту должность, он был выдвинут на пост еврокомиссара, сначала по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.), а затем — налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством (2010- 2014 гг.).