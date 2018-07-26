Совет финансовой стабильности призвал продолжать сотрудничество с МВФ

Продолжение сотрудничества с Фондом необходимо для макроэкономической стабильности страны.

Совет финансовой стабильности Украины, в состав которого входят руководители всех финансовых регуляторов и Министерства финансов, подчеркивает необходимость осуществления структурных реформ для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на заседание совета с участием главы Национального банка Украины Якова Смолия, и.о. министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева, председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Игоря Пашко, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина и других представителей указанных учреждений.

«Совет подчеркнул, что осуществление структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров. Это особенно важно для сохранения спроса на украинские суверенные обязательства в условиях глобальной тенденции выхода инвесторов из активов развивающихся рынков и с учетом необходимости осуществлять значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение следующих двух лет», - отмечается в сообщении.

При этом, рассматривая текущую макроэкономическую ситуацию в целом, Совет подчеркнул ускорение темпов экономического роста с начала года на фоне активного частного потребления и инвестиционного спроса, а также стабильную ситуацию на валютном рынке и замедление темпов инфляции.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.