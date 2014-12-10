Гривня на закрытии межбанка сегодня упала до 16 за доллар

В среду, 10 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,70/16,00 грн/долл. против 15,63/15,96 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке проходили активно, но спрос традиционно превышал предложение.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,48/19,85 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2871/0,2928 грн/рубль.

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