Датские экономисты предсказывают возможный дефолт России в 2015 году

Экономисты датского инвестиционного онлайн-банка Saxo Bank выбрали 10 страшных событий, которые могут перевернуть мир инвестиций в следующем году. Среди них - возможный дефолт России, пишет РБК.

Шокирующие предсказания, которые Saxo Bank публикует каждый год, это упражнение по поиску самых спорных и не связанных между собой идей, которые могут произвести революцию в мире инвестиций, объясняет главный экономист Saxo Bank Стин Якобсон.

«Разумеется, ничего нельзя знать наверняка. Заранее обдумывая наиболее негативные сценарии и события, вы получите неплохие шансы пережить тяжелые времена», — пишет экономист в предисловии к прогнозам.

Обычно страшные прогнозы банка воспринимались как развлечение для инвесторов. Но 2014 год доказал, что даже самые невероятные прогнозы могут воплотиться в жизнь. В декабре 2013 года мало кто мог представить, что на востоке Украины начнутся боевые действия, западные страны введут санкции против России, рубль обесценится на 40%, а к концу года цена на нефть упадет до $66/барр.

Впрочем, девальвацию валют развивающихся стран и падение цен на нефть экономистам Saxo Bank в прошлом году предсказать все же удалось.

Читайте такжеПри цене нефти $70 экономика России попадет в замкнутый круг — Всемирный банкРоссия в 2015 году снова может объявить дефолт, считает Якобсон. Экономика страны находилась на спаде и даже до введения санкций, 25%-ного падения цен на нефть и конфликта с Украиной. Эти проблемы теперь приобрели почти критический характер, и их ярким подтверждением стало падение рубля на 40% по отношению к американскому доллару в этом году, объясняет Якобсон.

Российскую экономику ожидает мощнейшая буря, которая может привести к тому, что либо государственные компании, либо само правительство начнут выборочно объявлять дефолт.

В период с 2014 года по конец 2015 года российские компании должны выплатить $134 млрд США по внешним долговым обязательствам. Да, валютные запасы России составляют $400 млрд, однако, несмотря на то что эти резервы могут помочь России выиграть немного времени, «закон Ротенберга» (компенсация из бюджета российским бизнесменам их потерь в связи с санкциями Запада), интервенция для поддержания курса рубля, грядущий дефицит текущего баланса, крупный дефицит бюджета (недостаток налоговых поступлений и поступлений от продажи нефти) и почти полное ограничение доступа к внешним рынкам капитала означают, что эти $400 млрд могут превратиться в сумму, достаточную лишь для покрытия мелких расходов.

Попытка начать с нового листа, как это было в 1998 году, вероятно, является именно тем, что необходимо стране для ее будущего развития, заключает Якобсон.