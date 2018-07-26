Кабмин уволил двух замминистра финансов и назначил новых

На должности заместителей министра финансов назначены Сергей Верланов и Юрий Джигирь.

Кабинет министров Украины уволил с занимаемых должностей заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко.

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Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Уволили Буцу и Марченко", - сказал он.

По его словам, правительство также приняло решение назначить юриста Сергея Верланова и предпринимателя Юрия Джигиря на должности заместителей министра финансов. В то же время правительство назначило Буцу правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом.

Как сообщал УНИАН, два заместителя министра финансов - Юрий Буца и Сергей Марченко приняли решение подать в отставку после принятого 7 июня Верховной Радой решения уволить главу Минфина Александра Данилюка.

Справка УНИАН. Юрий Буца и Сергей Марченко были назначены заместителями министра в мае 2016 года. Буца курировал вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управления европейской интеграцией, Марченко - вопросы фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.