Курс евро впервые в истории России поднялся выше 68 рублей

Курс евро на Московской бирже сегодня впервые в истории поднялся выше психологически важной отметки 68 руб. По сравнению со вчерашним днем курс евро вырос более чем на рубль, сообщает РБК.

На максимуме курс евро поднялся до 68,16 руб., что почти на 1,3 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс доллара на Московской бирже сегодня вырос более чем на 70 коп., достигнув на максимуме отметки 54,78 руб.

Ослабление рубля началось после падения цены на нефть, говорит руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр Мюльбергер. «За час цена на нефть упала примерно на один доллар», – поясняет Мюльбергер. Александр Панасенко, начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка, согласен с ним: «Других фундаментальных причин для резкого ослабления рубля не было».

Читайте такжеЦены на нефть сегодня впервые с 2009 года упали ниже $65 К 18:40 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 54,7495 руб., что на 70,05 коп. больше, чем было на закрытии торгов 9 декабря. Курс евро к этому моменту составлял 68,08 руб., что на 1,21 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Официальный курс евро вырос сегодня на 31,8 коп. и второй раз в истории поднялся выше отметки 67 руб. С 11 декабря 2014 года курс евро установлен ЦБ на уровне 67,1989 руб., что лишь на 5,73 коп. ниже рекордного показателя, зафиксированного 4 декабря 2014 года.