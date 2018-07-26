Банкиры ожидают оживления кредитования бизнеса - опрос НБУ

При этом доля банкиров, прогнозирующих оживление в потребительском кредитовании, снизилась на 2 п.п.

Доля банкиров, ожидающих, что корпоративное кредитование увеличится в течение следующих 12 месяцев, во втором квартале по сравнению с первым кварталом выросла до 81% с 76%.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем сайте со ссылкой на итоги проведенного во втором квартале текущего года опроса банков.

Согласно сообщению, при этом доля банкиров, прогнозирующих оживление в потребительском кредитовании, снизилась до 67% с 69%.

В сообщении отмечается, что подавляющее большинство респондентов считают, что качество кредитного портфеля не изменится, но отдельные банки надеются на умеренное улучшение качества кредитного портфеля населения.

Банки сохраняют позитивные ожидания относительно прироста депозитов как населения (57% респондентов), так и бизнеса (68% респондентов).

Как сообщал УНИАН, опрос об условиях кредитования проводится Национальным банком Украины ежеквартально среди кредитных менеджеров 63 банков, на которые приходится 98% общего объема активов банковской системы. Результаты опроса являются отражением мнения респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка Украины.