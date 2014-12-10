Кабмин намерен в 2015 году отменить систему спецпенсий - программа правительства

«Справедливое пенсионное обеспечение предполагает упразднение системы специальных пенсий и переход на единый принцип расчета пенсий в 2015 году, а также налогообложение высоких пенсий, развитие негосударственного пенсионного страхования и создание условий для введения накопительной системы пенсионного страхования», - говорится в программе.

Новые подходы к функционированию пенсионной системы будут изложены в новой редакции закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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В октябре Кабинет министров принял изменения в бюджет Пенсионного фонда и уменьшил его дефицит до 17,1 млрд грн с 18,1 млрд грн. Уменьшен также показатель бюджетного финансирования как источника дохода бюджета Пенсионного фонда – до 64,6 с 65,7 млрд грн. В то же время, увеличена статья собственных доходов ПФУ – на 2 млрд грн, до 169 млрд грн, и статья общих доходов – на 910 млн грн - до 233,91 млн грн. Показатель общих расходов уменьшен незначительно – до 248,9 млрд грн с 249 млрд грн.

Средний объем пенсионных выплат в месяц составляет порядка 20-21 млрд грн. Кабмин принял решение не осуществлять с 1 декабря текущего года социальные выплаты гражданам, которые находятся на территориях, не контролируемых украинской властью.

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