НБУ нашел подозрительные операции в 42 банках

НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финоперациях на сумму 49,4 миллиарда гривень, $202 миллиона, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских рублей.

Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

"Национальный банк Украины продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности, полученные при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 49,4 миллиарда гривень, 202 миллиона долларов США, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских рублей. Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 миллиона гривень, 142,9 миллиона долларов США и 25,5 миллиона российских рублей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по результатам проверок банков по вопросам финансового мониторинга в первом квартале 2018 года направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка.

Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года применил штрафные санкции к 5 банкам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 12,142 миллиона гривень.