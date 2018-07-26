Журналисты посчитали, сколько имущества получило Госагентство по управлению коррупционными активами

В ГПУ планируют передать в управление агентству еще ряд объектов недвижимого и движимого имущества: дома, квартиры, земельные участки, на которые наложен арест во время досудебного расследования.

В уголовных производствах следователей Генеральной прокуратуры Украины в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, передано три дома, два имущественные комплексы, 75 квартир, семь земельных участков, восемь нежилых помещений, 34 парковочные места, 22 транспортные средства, а также две морские буровые установки.

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Об этом стало известно из письма ГПУ к Общественному совету при АРМА, сообщает «Радио Свобода».

«Кроме того, арестованы и переданы в управление агентству корпоративные права четырех субъектов хозяйствования и ценные бумаги на шести счетах», – уточняют в прокуратуре.

Три автомобиля, по этой же информации, уже продали.

В ГПУ добавляют, что планируют передать в управление агентству ряд объектов недвижимого и движимого имущества: дома, квартиры, земельные участки, на которые наложен арест во время досудебного расследования.

Нацагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управителя. В случае отмены ареста – имущество возвращают владельцу.

21 июня украинское представительство Transparency International сообщило, что суд разрешил АРМА управлять арестованным имуществом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.