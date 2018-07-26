Госдолг Украины в июне вырос до $76,3 миллиарда

В гривневом эквиваленте госдолг вырос на 0,25%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2018 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,03 миллиарда долларов, или на 0,04% - до 76,29 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 4,95 миллиарда гривень, или на 0,25%, - до 1,998 триллиона гривень.

Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга снизился на 0,02% в долларовом эквиваленте и на 6,7% в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте.

Правительство планирует сократить уровень государственного и гарантированного государством долга Украины до 60% ВВП к 2020 году с 72% на конец 2017 года.