Завтра в Украине подорожает валюта: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 27 июля: 100 USD – 2665,1412 гривни; 100 EUR – 3122,4794 гривни; 10 RUR – 4,2339 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2665,1412 (26 июля – 2662,6878)

100 EUR – 3122,4794 (26 июля – 3112,6820)

10 RUR – 4,2339 (26 июля – 4,2209)

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Как сообщает УНИАН, 26 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,72/26,74 гривни/доллар.

К закрытию торгов гривня к доллару понизилась на 14 копеек с открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,21/31,2 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6514 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 798 сделок на сумму 598,26 миллиона долларов.