Продажа нефтегазовых участков может принести бюджету 3 миллиарда - Госгеонедр

Ожидается, что в 2018 году будет выставлено на аукционы 44 нефтегазовых участка.

Государственный бюджет Украины в этом году может получить от продажи лицензий на пользование 44 нефтегазовыми участками около 3 миллиарда гривень, тогда как за последние 8 лет страна получила только 50 миллионов гривень.

Читайте такжеНа Харьковщине запустили новую нефтяную скважину

Об этом в ходе заседания правительства заявил и.о. главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

"На этих участках стоимость спецразрешений будет достигать приблизительно 3 миллиарда гривень. Для примера могу сказать, что за последние 8 лет было продано точно такое же количество участков углеводородов и государство получило 50 миллионов гривень. Мы предлагаем выставить 44 участка, начальная стоимость которых составляет 3 миллиарда гривень", - сказал Кирилюк.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Кабинет министров принял постановление об открытии геологической информации, а также одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта проведения аукционов на пользование недрами только через электронные торги.

По словам временно исполняющего обязанности главы Госгеонедр Олега Кирилюка, новая система аукционов имеет ряд преимуществ перед аукционами, которые проходят в Украине сейчас: публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах из любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов и отсутствие контакта с чиновниками.

Для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизоваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, внести гарантированный взнос, который составляет 20% от начальной стоимости лота.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны игроков рынка.