Украина полностью обслуживает трехмиллиардный кредит, выданный Россией в декабре 2013 года - Медведев



Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сообщил в интервью российским телеканалам.

”Я напомню, что мы им (Украине) дали трехмиллиардный кредит, по которому они, кстати, все платежи осуществляют. То есть, они его обслуживают, как принято говорить, там ежегодный платеж купонный установлен. Надеюсь, что и дальше так будут платить”, - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Янукович договорились о предоставлении российской стороной большого займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

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17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долл., выданного при Януковиче, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

«По кредиту, который мы выдали, – 3 миллиарда долларов, ровно год назад мы его выдали, есть условие, что если общий долг Украины превысит 60 процентов ВВП, то мы, Минфин России, имеем право предъявить требование к досрочному погашению. Если мы это сделаем, вся финансовая система опять завалится. Мы уже приняли решение: мы этого не будем делать. Мы не хотим усугублять ситуацию. Мы хотим, чтобы Украина, наконец, вставала на ноги», - заявил Путин.

По его словам, российские банки в целом на данный момент времени прокредитовали украинскую экономику на 25 млрд долл.