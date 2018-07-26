НБУ усовершенствовал порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов

По мнению НБУ, изменения будут способствовать повышению эффективности проведения операций по торговле иностранной валютой.

Национальный банк Украины вводит ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые расширяют возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования к торговле иностранной валютой.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ, со ссылкой на соответствующее постановление правления регулятора, которое вступает в силу 27 июля.

Согласно сообщению, Нацбанк урегулировал вопрос обмена информацией о валютных операциях клиента между уполномоченными банками и ликвидаторами банков или юридическими лицами, которые были созданы вследствие ликвидации банка по решению собственников, необходимые в случае перехода клиента в новый обслуживающий банк и наличия у него незавершенных операций.

"Обмен информацией о незавершенных расчетах клиента будет осуществляться на бумажном носителе исключительно фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом). На сегодня этот обмен осуществляется только средствами электронной почты Национального банка Украины. В то же время на банки возложена обязанность надлежащим образом осуществлять проверку достоверности полученной информации", - говорится в сообщении.

Кроме того, банки смогут покупать иностранную валюту за средства клиентов для обмена на другую иностранную валюту, необходимую для выполнения ими обязательств по внешнеэкономическим договорам на межбанковском валютном рынке и/или на международном валютном рынке. Ранее операция по обмену на другую иностранную валюту осуществлялась исключительно на международном валютном рынке.

Также уточнена формулировка нормы, регламентирующей осуществление уполномоченными банками купли-продажи иностранной валюты на условиях "форвард": отныне банки могут осуществлять такие операции с клиентами-резидентами, являющимися субъектами внешнеэкономической деятельности.

"Указанные изменения дадут возможность клиентам, ранее обслуживавшимся в банках, которые сейчас ликвидируются или у которых процедура ликвидации уже завершена, и в связи с этим не была обеспечена передача необходимой информации средствами электронной почты Национального банка Украины, покупать и/или перечислять иностранную валюту, а новым обслуживающим банкам - осуществлять действенный контроль за валютными операциями клиента. Также эти изменения будут способствовать повышению эффективности проведения операций по торговле иностранной валютой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".