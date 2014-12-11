ООН прогнозирует экономическую стагнацию России

Авторы доклада прогнозируют экономическую стагнацию России, связанную с падением цены на нефть и санкции Запада. По мнению авторов доклада ООН "Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2015 год", в России будет как минимум нулевой экономический рост. Но есть и более пессимистические прогнозы, подробности которых обещали представить в январе 2015 года, сообщает ZN.ua.

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Самые высокие ожидания экономического роста эксперты ООН связывают со странами Восточной Азии и США. По их мнению, в Восточной Азии рост экономики составит примерно 6%, в США — около 3%.

В еврозоне ситуация менее оптимистична и прогнозируема. По мнению экспертов, экономическое возрождение Европы, в зависимости от нескольких базовых условий, может уйти либо в рецессию, либо расти очень медленно.