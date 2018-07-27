МВФ одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда

При этом фонд отметил, что обсуждение других вопросов, в том числе цены на газ и государственного бюджета, еще продолжается.

Международный валютный фонд одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда, таким образом, Украина стала на шаг ближе к получению следующего транша в 2 миллиарда долларов.

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Об этом сообщил пресс-секретарь МВФ, передает Reuters.

"Как только принятые поправки вступят в силу, законодательные рамки Высшего Антикоррупционного суда будут соответствовать обязательствам Украины по программе МВФ", - говорится в сообщении.

При этом фонд отметил, что обсуждение других вопросов, в том числе цены на газ и государственного бюджета, еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цены на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.