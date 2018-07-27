В Украину за полгода перевели $1,2 миллиарда

В Украине осуществляют деятельность 37 денежных систем перевода.

Объем денежных переводов в Украину через системы перевода средств в первом полугодии 2018 года составил в эквиваленте 1,2 млрд долл., из Украины –140 млн долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора на территории Украины, через системы перевода были осуществлены операции на 69,4 млрд грн.

"Основную массу денежных переводов в пределах Украины осуществляют системы перевода средств, созданные небанковскими учреждениями-резидентами. Одиннадцать таких систем вместе совершили около 92% от всех переводов в пределах Украиныˮ, - говорится в сообщении.

По данным НБУ, по состоянию на начало июля 2018 года из 37 систем перевода средств, которые осуществляли деятельность в Украине, 31 система переводила средства в пределах Украины и 12 систем предоставляли услуги по трансграничным переводам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк оценил объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году в 9,3 млрд долл. США, или 8,4% по отношению к ВВП.