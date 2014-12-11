Курс евро в России обновил исторический максимум

Торги предыдущего дня завершились на уровне 68,25 руб., что стало максимальным значением за предыдущие сутки, передает РБК.

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Достигнув максимального значения на открытии курс европейской валюты понизился и ушел в красную зону. По состоянию на 10:15 она торговалась на уровне 68,22 рубля за евро.

Вчера УНИАН сообщал, что курс евро впервые в истории России поднялся выше 68 рублей - до 68,16 руб., что почти на 1,3 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.