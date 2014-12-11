Мировая экономика вырастет на 3,1% в 2015 году - ООН

Об этом говорится в докладе ООН, передают Ведомости.

В следующем году подъем глобального ВВП составит 3,1%, а в 2016 г. — 3,3%, сообщается в докладе «Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2015 г.», представленном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. По итогам текущего года прирост экономики оценивается в 2,6%.

«Некоторые экономические показатели позитивны и свидетельствуют о том, что мировая экономика возвращается на путь стабильного развития. Однако многие риски и неопределенность могут подорвать решительные усилия по возрождению экономики и ее дальнейшему росту», — заявил представитель Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Пинфань Хун.

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Самые высокие темпы экономического роста эксперты ООН ожидают в странах Восточной Азии — на уровне 6% в 2015-2016 гг. При этом они ожидают постепенного восстановления экономики и в государствах Южной Азии. В США прогнозируют ускорение темпов повышения ВВП с 2% по итогам текущего года до 2,8% в следующем году и 3,1% в 2016 г.

В еврозоне ожидается нестабильный рост. Эксперты ООН полагают, что базовые условия, необходимые для экономического возрождения, возникают так медленно, что какое-либо внешнее событие может вернуть регион в рецессию. Авторы доклада предупреждают об определенных рисках как для экспортеров, так и для импортеров, которые будут возникать в связи с изменениями цен на нефть.

Эксперты отмечают, что «геополитические кризисы, в том числе в Украине, Ираке, Ливии и Сирии, препятствуют стабильному экономическому росту». В докладе также говорится о высоком уровне безработицы в ряде регионов мира и прогнозируется сохранение высокого курса доллара США.