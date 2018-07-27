Задержки пенсий: оставшуюся часть денег обещают выплатить до 28 июля

В «Укрпоште» заявили, что продолжают работу в штатном режиме.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» выплатит оставшуюся часть пенсионных средств до 28 июля, сообщается на сайте оператора.

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«С 26 по 28 июля будет выплачена оставшаяся часть пенсионных средств», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Укрпошта» продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, в «Укрпоште» подтвердили, что по состоянию на 24 июля в Украине произошли технические задержки с выплатой пенсий из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины.

Пенсионный фонд объяснил задержки в выплате пенсий в июле кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

25 июля «Укрпошта» продлила срок выплаты пенсий населению на три дня.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг, в том числе выплату пенсий, через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.