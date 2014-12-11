В Нацбанке уверяют, что вынуждены создавать "неудобства для участников рынка"

Уровень валютного курса в Украине будет зависеть от того, как будут проходить реформы, вернутся ли в страну инвесторы и начнут ли расти объемы депозитов в банковской системе.

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook со ссылкой на начальника управления валютных операций и анализа финансовых рынков НБУ Сергея Пономаренко.

Нацбанк напоминает, что перешел от политики фиксированного валютного курса к политике гибкого, плавающего курса, то есть курс будет колебаться, но это не означает обесценивания гривни.

«Безусловно, административные меры, которые сегодня применяет Нацбанк, направлены на снижение давления на гривню, минимизацию разрушительного воздействия панических настроений на банковскую систему. Эти необходимые шаги призваны защитить нашу финансовую систему в тяжелых условиях, вызванных внешней агрессией. Сейчас то время, когда только рыночные методы не могут быть эффективными, поэтому НБУ вынужден принимать регуляторные ограничения, которые создают неудобства для участников рынка», - пояснил Пономаренко.

Читайте такжеГривня на закрытии межбанка сегодня упала до 16 за долларПо его словам, банковская система заинтересована в прочной гривне, поскольку слабая гривня приводит к ухудшению финансового состояния заемщиков, подрывая их возможности своевременно обслуживать кредиты. Кроме того, отметил Пономаренко, слабая гривня – это подрыв ресурсной базы банковской системы и ее долларизация.

Как сообщал УНИАН, политическая неопределенность спровоцировала девальвацию гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза.

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-октябре выросла на 3,8 п.п. – до 11,5% предоставленных кредитов, объем которых на 1 декабря составил 982,134 млрд грн.

Также продолжается отток депозитов из банков. За январь-ноябрь общий объем депозитов в украинских банках в гривне снизился на 14,1% - до 362,9 млрд грн, в валюте - на 29,6%, до 21,7 млрд долл.