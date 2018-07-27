Порошенко ветировал закон о "едином окне" на таможне

Президент отметил, что отдельные положения Закона не могут быть поддержаны.

Президент Украины Петр Порошенко вернул с предложениями в парламент Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины», которым предусматривается предоставление господдержки аграриям на приобретение вагонов для перевозки зерна.

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Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В предложениях глава государства отметил, что поданный на подпись закон является чрезвычайно важным, и поддержал необходимость введения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

В то же время президент отметил, что отдельные положения Закона не могут быть поддержаны.

Законом вносятся изменения в законы Украины «О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» и «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», согласно которым специальные вагоны для перевозки зерна отнесены к технике и оборудованию для агропромышленного комплекса, на приобретение которых сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляется государственная поддержка.

Глава государства напомнил, что Бюджетным кодексом Украины установлено, что в 2017-2021 годах ежегодный объем средств госбюджета Украины, направляемых на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, составляет не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве. В то же время 20% такой поддержки используется сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение у отечественных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Президент отметил, что государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей должна гарантировать развитие сельскохозяйственного производства с укреплением его материально-технической базы. При этом эффективность и результативность такой поддержки требует справедливого распределения ограниченных бюджетных ресурсов в соответствии с объективными потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей для достижения максимального результата.

Глава государства также отметил, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют фермерские хозяйства (75% от общего количества сельскохозяйственных предприятий), объем производства которых не требует приобретения специальных вагонов для перевозки зерна. Следовательно, предложенная Законом государственная поддержка на частичное возмещение стоимости закупки специальных вагонов для перевозки зерна не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 млрд грн предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.