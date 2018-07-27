Доллар в Украине подбирается к 27 гривням

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,77/26,80 грн/долл.

В пятницу, 27 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,77/26,80 грн/долл.

Читайте такжеКабмин и НБУ хотят искусственно "опустить" гривню до конца года - эксперт

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, с открытия торгов котировки гривни к доллару не изменились.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,13/31,15 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4218/0,4223 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,7670 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 398 сделок на сумму 251,42 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,72/26,74 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,21/31,2 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4243/0,4249 грн/рубль.